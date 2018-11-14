Avanos ve Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Avanos ve Gülşehir İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlar sonrasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos’ta cinsel istismar suçundan ve cebir tehdit suçlarında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F. ve yine yol kontrol uygulamasında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.R. ve 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 15:38