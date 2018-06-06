Avanos Turizm ve Kültür Dayanışma Derneğine kumar operasyonu yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak kumar ve tombala oynatılmasına yönelik uygulama yapıldı.

Asayiş Müdürlüğü koordinesinde yapılan kumar ve tombala uygulamasında 16 ekip 54 polis katıldı. Yapılan uygulamada 71 iş yeri ve bin 158 şahıs kontrol edilirken Avanos’ta Turizm ve Kültür Dayanışma derneğine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldığı ve 4 kişiye kumar oynamaktan bin 36 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından dernek binasında 50 lira para ve bir deste oyun kağıdı ve yaz boz kağıdına el koyulduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 12:16