Avanos'ta kütüphane haftası etkinliği

NEVŞEHİR(MHA) Düzenlenen programa katılan Kaymakam Olgun Öner, “Kütüphane Haftası’nın 57’ncisini icra ediyoruz. Kitaba, kütüphaneye ulaşmak, katkı sağlamak için bu haftaların önemi büyük. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak fikir yürüten nesillerin büyümesine katkı sağlamış oluruz” diyerek Kütüphane haftasını kutladı.

Programa Kaymakam Olgun Öner ve eşi Gülcihan Öner hanımefendi, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

57. Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen programın sonunda Düşyeri Avanos Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapıldı.