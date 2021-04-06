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Avanos'ta kütüphane haftası etkinliği

Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında bulunan Yel Değirmeni Kütüphanesinde 57. Kütüphanesi Haftası münasebetiyle kitap okuma programı düzenlendi.

Nevşehir 06.04.2021, 10:31
Avanos'ta kütüphane haftası etkinliği
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NEVŞEHİR(MHA) Düzenlenen programa katılan Kaymakam Olgun Öner, “Kütüphane Haftası’nın 57’ncisini icra ediyoruz. Kitaba, kütüphaneye ulaşmak, katkı sağlamak için bu haftaların önemi büyük. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak fikir yürüten nesillerin büyümesine katkı sağlamış oluruz” diyerek Kütüphane haftasını kutladı. 

Programa Kaymakam Olgun Öner ve eşi Gülcihan Öner hanımefendi, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

57. Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen programın sonunda Düşyeri Avanos Projesi kapsamında kitap dağıtımı yapıldı. 

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