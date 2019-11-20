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Avanos Kaymakamı Öner’den Rektör Bağlı’ya ziyaret
Nevşehir’in Avanos İlçe Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 20.11.2019, 13:26 20.11.2019, 13:35
Nevşehir’in Avanos İlçe Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Öner’e teşekkür eden Rektör Bağlı, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Kendisine Avanos Güray Müze Sahibi Güray Tüysüz’ün de eşlik ettiği Kaymakam Öner ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda Kaymakam Öner’e günün anısına plaket takdiminde bulundu.
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