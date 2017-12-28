Avanos Kaymakamı iki köyü ziyaret etti

Kaymakam Murat Çağrı Erdinç ile beraberindeki daire amirleri Küçük Ayhan Köyünü ziyaret etti. Ziyarette Kaymakamımızı Köy Muhtarı Veli Özbay karşıladı. Köy hakkında bilgi alan Kaymakam Küçük Ayhanlılarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Sonrasında köydeki Ortaokulu ziyaret eden Kaymakam burada sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Okul yönetiminin istek ve taleplerini dinledi.

Ardından Büyük Ayhan Köyünü ziyaret eden Kaymakam Erdinç, ziyarette Köy Muhtarı Veli Yılmaz karşıladı.

Köy muhtarından köy hakkında bilgi alan Kaymakam Büyük Ayhanlılarla köy kahvehanesinde bir araya geldi. İstek ve talepleri dinleyen Kaymakamımız beraberindeki daire amirlerine gerekli talimatları verdi.

Her türlü ihtiyaçlarda hiç çekinmeden her zaman kapısının açık olduğunu belirten Erdinç, ardından köyde bulunan İlkokulu ve halk kütüphanesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.