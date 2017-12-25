Avanos İHO’nun hentbol başarısı

Konu ile ilgili okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Hidayet Erdönmez, "Bu yılki öğrencileri ile birlikte başarılarının devamının olacağını; daha iyisi için azim ve istikrarla devam edeceklerini" ifade etti.

Makamda ağırlanan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Berk; "Bu tür başarıların öğrencilerin kişisel gelişiminde çok önemli rol oynadığını ve öğrencilerin temiz ortamlarda enerjilerini harcamalarının önemi"ni anlattı.

Medyadan alınan öğrencilerle ilgili olumsuz haberlere karşı İmam Hatip Ortaokulunun bu başarısının önemli olduğunu" ifade etti.