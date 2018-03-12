Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimi yapıldı

Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimi Avanos Belediyesi düğün salonunda yapıldı.

Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Kemal Çelik ile Osman Düzgün’ün yarıştığı seçim Avanos Belediyesine ait düğün salonunda yapıldı. 832 delegenin olduğu seçimlerde 628 oy kullanıldı. Kullanılan oylar sonrasında mevcut başkan Kemal Çelik 326 oy alırken Osman Düzgün ise 299 oy alabildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçim sonrasında Kemal Çelik yeniden Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığına seçildi.