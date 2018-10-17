Avanos Emniyeti Başarılı Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarına devam ediyor;

OLAY-1;

14.10.2018 günü saat 21.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen 50 plakalı araçta Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılan aramada; sürücü koltuk örtüsü kenarından sarkmış vaziyette görülen poşet parçası içerisinde 1,7 gr uyuşturucu ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar N.E. ve K.K. hakkında talimat gereği “Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak Veya Kabul Etmek” suçundan yasal işlem yapılmış,

OLAY-2;

14.10.2018 günü 155 Polis İmdat Hattına, Açık Pazar yerinde bir şahsın elinde tüfek ile kahvehane önünde dolaştığı ve daha sonra plakası bildirilen araç ile ayrıldığı şeklinde yapılan ihbara istinaden yapılan araştırmada; bahse konu araç kısa sürede yakalanmış, araç içerisinde (üç) şahsın olduğu tespit edilerek, şahıslardan birinin yüzünde yara izleri olduğu ve üzerinde kan lekelerinin olduğu ve yanında uzun namlulu siyah renkli Pompalı Tüfek olduğu tespit edilmiş Cumhuriyet Savcısının talimatları gereği şahısların üzerinde yapılan aramada; 12 adet dolu av tüfeği mermisi , tüfek içerisinde kullanmaya hazır 5 adet dolu mermi ele geçirilmiş, kavda ederek bir şahsı darp eden şüpheli şahıslar T.E. ve İ.E., “Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme” suçlarından yasal işlem yapılarak sevk edilmiş oldukları mahkemece TUTUKLANARAKNevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.