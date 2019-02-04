Avanos EMITT Fuarında Tanıtıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan EMITT fuarında, Avanos standını ziyaret eden turizmci ve konuklarla istişarelerde bulunularak ilçemizin tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2019 Turizm Fuarında belediyemizin standını eski Avanos Kaymakamımız, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’da ziyaret etti.

Oldukça renkli geçen fuarda Avanos ve Kapadokya standı her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın ilgi ve gözde odağı oldu.