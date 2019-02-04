Avanos EMITT Fuarında Tanıtıldı

Avanos Belediyesi EMITT fuarında Avanos’un tarihi, kültürel ve turizm değerlerini tanıttı. Yerli ve yabancı turizm temsilcileri ile birçok belediyenin katılım sağladığı fuarda Avanos standı büyük ilgi gördü.

Avanos EMITT Fuarında Tanıtıldı
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan EMITT fuarında, Avanos standını ziyaret eden turizmci ve konuklarla istişarelerde bulunularak ilçemizin tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2019 Turizm Fuarında belediyemizin standını eski Avanos Kaymakamımız, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’da ziyaret etti.

Oldukça renkli geçen fuarda Avanos ve Kapadokya standı her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın ilgi ve gözde odağı oldu.

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