Avanos ’da Dezenfeksiyon İşlemi Devam Ediyor

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Araç üzerine monteli ULV (geniş hacimli ilaçlama makinesi) ve sırt pompaları ile salgını önlemek için vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdüren temizlik ekipleri, ULV cihazları kullanarak, İlçenin dört bir yanında temasın yoğun olduğu yüzeylerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

İbaş, “Vatandaşlarımız uyarıları dikkate almalı”

Avanos Belediyesi’nin bütün birimleri ile dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı aralıksız çalıştığının altını çizen Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş “İlçemizde amacımız tüm dünyayı tehdit eden korona virüsünün yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızın bu salgından en az zararla kurtulmasını sağlamaktır. Avanos Belediyesi olarak salgına karşı büyük bir çalışma yürütüyoruz, kamu kurumları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu tehlikeli süreci tez zamanda atlatabilmek için Avanos’ta üzerimize düşen tüm görevleri yapıyoruz’’ dedi.



