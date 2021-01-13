Avanos belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği

Avanos Belediyesi tarafından Korona virüs sürecinde yüksek risk grubunda yer alıp kendi imkânlarıyla yemek yapamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara akşam yemeği desteği veriliyor.

Hazırlanan sıcak yemek vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediliyor. Korona virüsle mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Avanos Belediyesi sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Avanos Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara da ara vermeden devam ediyor.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş yaptığı açıklamada ‘’ sosyal belediyecilik anlayışıyla her gün ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza akşam yemeği desteği sağlıyoruz. Evden çıkamadıkları şu günlerde büyüklerimizin yanındayız.