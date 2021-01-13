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Avanos belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği
Nevşehir 13.01.2021, 14:10
Avanos Belediyesi tarafından Korona virüs sürecinde yüksek risk grubunda yer alıp kendi imkânlarıyla yemek yapamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara akşam yemeği desteği veriliyor.
Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Avanos Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara da ara vermeden devam ediyor.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş yaptığı açıklamada ‘’ sosyal belediyecilik anlayışıyla her gün ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza akşam yemeği desteği sağlıyoruz. Evden çıkamadıkları şu günlerde büyüklerimizin yanındayız.