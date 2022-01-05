Avanos Belediyesi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ile Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur arasında 1 Ocak 2022’de geçerli olmak üzere belediyede çalışan memurlara ödenecek olan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Avanos Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine; Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Tüm Yerel Sen Genel Mali Sekreteri Çetin Saygı, Avanos Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Engin Öztürk katıldı. Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur Sosyal Denge Tazminatı ile personeline katkı sağlayan Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a teşekkür etti.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ”Avanos Belediyesinde birlikte mesai yaptığımız memur ve sözleşmeli personelimizi ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur ve Yönetimiyle yaptığımız görüşmeleri tamamladık. Avanos Belediyesi'nde çalışan her birey bu kuruma değer katıyor. Bizlerde kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak tüm çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz, bugünde güzel bir sözleşmeyi daha imzalamış olduk. Memur ve sözleşmeli personellerimizin özlük sosyal haklarının ekonomik yönden iyileştirilmesi için sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalayarak yapılan görüşmeleri sonuçlandırdık. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin memurlarımıza hayırlı olmasını diliyor; sözleşmenin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Tüm Yerel Sen Genel Mali Sekreteri Çetin Saygı, Avanos Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Engin Öztürk’e teşekkür ediyorum." dedi.