Avanos Belediyesi İzmir Travel Turkey Fuarında

Türkiye’nin doğusundan batısına kadar yaklaşık 60 ilin ve alanında öncü yüzden fazla turizm firmasının yer aldığı fuarda turizmciler bir araya geldi. Kültürlerin, yöresel zenginliklerin buluştuğu fuarda her yöre kendine özgü kültürel özelliklerini tanıtıyor.

Fuar boyunca Avanoslu çanak ustalarımız hem ustalıklarını hemde Avanos’un Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi olduğunu aldıkları ilgi ile tescilliyor.

Bu yılki fuara ilçemizin tanıtım faaliyetlerini yapmak üzere Belediye Başkanımız İsmet İnce, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Özge Önderoğlu Akkuyu, Fen İşleri Müdürümüz İsa Deş, Avanos Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. Müdürü Emrah Öğütmen ve Avanoslu çanak ustalarımızdan Abdullah Erhan Özer katılım sağlıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 14:36