Avanos Belediyesi ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Avanos Belediyesi, son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Okullarda ve Otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapan Avanos Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders yapmaları amacıyla ilçe genelindeki okulların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasının sürdüğünü belirten Avanos Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmalarının yapıldığını söyledi.