Avanos Belediyesi Halk Konserleri Etkinlik Takvimi

13 Temmuz tarihinde panayır ile başlayan halk şenliğimiz, 31 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz büyük halk konserleri ile sona erecek. Halk konserleri öncesinde, Son De Küba Orkestrası, Agon Dans Grubu ve Emin Percussion – Mehmet Körükcü’ de sahne performansları ile şenliğimize renk katacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçılarının katılımlarıyla 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında geleneksel ahşap oyuncak yapımı, keçecilik, kanaviçe, telkari, üfleme cam, ebru ve kitre bebek sanatı yapımı icra edilerek yeni nesille tanıtılacak.

Halk ve özgün müziğimizin ünlü sanatçıları da konserlerimizde sevenleri ile buluşacak.

31 Ağustos tarihinde Sabahat Akkiraz

01 Eylül tarihinde Nurettin Rençber

02 Eylül tarihinde Edip Akbayram konseri yapılacak.

Avanos Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek olan halk konserlerine bütün halkımız davetlidir.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GELENEKSEL EL SANATLARI SANATÇILARI

(30 Ağustos-3 Eylül arası)

Orhan KARAALİOĞLU Geleneksel Ahşap Oyuncak Yapımı

Fatmagül GİRGİÇ Keçecilik

Tolgahan VURGUN Kanaviçe

Murat EREN Telkari

Feridun PEKEŞ Üfleme Cam

Mehmet Tahir YETKİN Ebru