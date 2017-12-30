Toplantının gündeminde; Tasnif Komisyonu seçimi, Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye İmar Komisyonu seçimi,
Çevre Temizlik Vergisinin görüşülmesi, İtfaiye ve zabıta personellerinin maktu mesai konusunun görüşülmesi, 2018 yılı için Belediyede “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat” çalıştırılması ve İlçe Bahçelievler Mahallesi, 90 ada, 5 parsel ve 89 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellere ait imar planının görüşülmesi konuları yer alıyor.
Avanos belediye meclisi 03 Ocak’ta toplanıyor
Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda olağan toplanarak belirlenen gündem maddelerini görüşecek.
Toplantının gündeminde; Tasnif Komisyonu seçimi, Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye İmar Komisyonu seçimi,