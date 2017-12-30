Avanos belediye meclisi 03 Ocak’ta toplanıyor

Toplantının gündeminde; Tasnif Komisyonu seçimi, Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İhtisas Komisyonlarından, bir yıllığına Belediye İmar Komisyonu seçimi,

Çevre Temizlik Vergisinin görüşülmesi, İtfaiye ve zabıta personellerinin maktu mesai konusunun görüşülmesi, 2018 yılı için Belediyede “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat” çalıştırılması ve İlçe Bahçelievler Mahallesi, 90 ada, 5 parsel ve 89 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellere ait imar planının görüşülmesi konuları yer alıyor.