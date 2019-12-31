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Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, yeni yıla girerken bir mesaj yayınladı
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, yeni yıla girerken bir mesaj yayınladı.
Nevşehir 31.12.2019, 09:12
“Avanos’u daha güzel yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecanı, sevinci ve gururu hep birlikte yaşadığımız 2019 yılını geride bırakıyoruz. Sevinçlerimizle, acılarımızla ve anılarımızla bir yılı daha geride bırakıp, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, 2020 yılına merhaba diyoruz.”
Celal Alper İbaş
Avanos Belediye Başkanı
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