Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, yeni yıla girerken bir mesaj yayınladı.

“Avanos’u daha güzel yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecanı, sevinci ve gururu hep birlikte yaşadığımız 2019 yılını geride bırakıyoruz. Sevinçlerimizle, acılarımızla ve anılarımızla bir yılı daha geride bırakıp, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, 2020 yılına merhaba diyoruz.”

Bu duygu ve düşüncelerle; 2020 yılının; sevginin, saygının, barışın, kardeşliğin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Avanoslu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum dedi.

Celal Alper İbaş

Avanos Belediye Başkanı