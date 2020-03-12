Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş; İstiklal Marşının kabulünün yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

İbaş’ın mesajı şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen, Ulusal Kurtuluş Savaşımız canla başla bir bütün olarak verilen onurlu bir mücadeledir. Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı ulusal birlik ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanıdır.Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlığımızın anıtı dikilirken, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile bu savaşı ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda ‘Milli Marş’ olarak kabul edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla bağımsızlığına düşkün Türk Milletinin duygu ve düşüncelerini anlatmıştır. Türk Ulusunun, yurt ve bayrak sevgisinin, özgür yaşama tutkusunun, haksızlıklara karşı duruşunun, ulusal birlik ve bütünlüğünün simgesi olan İstiklal Marşı, olanaksızlıklar içinde verdiğimiz mücadeleden sonra yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir eserdir.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edilişinin 99’uncu yıldönümünde, başta Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, meclis üyelerini ve Kurutuluş Savaşımıza yürekli kalemiyle destek olan ve milletimize İstiklal Marşını armağan eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyorum.