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Avanos Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE BULUNAN BAYRAM TEPESİNDE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ.
Nevşehir 09.06.2020, 17:16 09.06.2020, 19:31
Avanos ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilçenin fotoğrafını çekmek üzere çıktıkları Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi. Avanos Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bayram tepesinde oluşan toprak kaymasından dolayı bayrak direğimizin temeli hasar görmüştür. Kayan zeminin düzeltme çalışmaları yapıldıktan sonra bayrağımız tekrar göndere çekilecektir” ifadelerine yer verildi.