Avanos Ayhanlar Köyü İlkokulu’nun Çatısı Yine Uçtu

Ayhanlar Köyü İlkokulu 2013 yılında yapılarak eğitim ve öğretime açıldı. Eğitime açılalı 8 yıl olmasına rağmen Okulun çatısı rüzgârdan 2 sefer uçtu. Tadilat yapıldı. En son geçen Ağustos’ta 70.000 TL bedelle çatının tadilatı tekrar yapıldı ancak Salı günü meydana gelen rüzgârda çatı tekrar uçtu. Bacası yıkıldı. Mantolama zarar gördü. Sıvalar ve köpükler tehlike arz ettiği, bacası ve çatısı yıkıldığı için okulda uzaktan eğitim veriliyor. Sorunun çözümü ve bir an önce okulun eğitim ve öğretime başlaması için milli eğitim müdürlüğüne gerekli yazışmaların yapıldığı ve bilginin verildiği edindiğimiz bilgiler arasında yer almaktadır. Okulda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için bacasının yapılması çatının tamir edilmesi tehlike arz eden sıva ve mantolamanın yapılması gerekmektedir.