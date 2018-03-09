Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Avanos AK Parti Teşkilatı 8 Mart Dolayısı İle Karanfil Dağıttı

09 Mart 2018 Cuma 09:26
Avanos AK Parti Teşkilatı 8 Mart Dolayısı İle Karanfil Dağıttı
banner230

Avanos Ak Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile karanfil dağıttı. İlçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik ile çalışan kadınlarımız kurumlarımız. İlçe emniyet müdürlüğü, Avanos hükümet konağı, Avanos Entegre Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Avanos Noterliği ve esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Avanos Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Merve Algül Özler öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik ile kadınlarımızın bu özel günü kutlanmış oldu.

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim