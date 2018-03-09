Avanos AK Parti Teşkilatı 8 Mart Dolayısı İle Karanfil Dağıttı

Avanos Ak Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile karanfil dağıttı. İlçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik ile çalışan kadınlarımız kurumlarımız. İlçe emniyet müdürlüğü, Avanos hükümet konağı, Avanos Entegre Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Avanos Noterliği ve esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Avanos Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Merve Algül Özler öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik ile kadınlarımızın bu özel günü kutlanmış oldu.

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