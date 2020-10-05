Atom karınca gibi

NEVŞEHİR(MHA) İl kongresine tek liste ile girmesine kesin gözüyle bakılan, Nevşehir tarihine görev süresinin ardından yeniden görevlendirilen ilk il başkanı olma ayrıcalığını da kazanacak olan Başkan Yanar, Partisinin merkez ilçe, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte yeni üye kazandırmanın da çabasını veriyor.

Pazaryerinde, partisinin üye stadında AK Partiye yeni üyeler kazandırmak için adeta seferberlik ilan eden Başkan Yanar'ın temposuna yetişmek bir hayli zor.