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Atom karınca gibi
Türkiye'nin en genç il başkanlarından, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. M. Rauf Yanar il kongresine sayılı günler kala adeta atom karınca çalışmaya devam ediyor.
Nevşehir 05.10.2020, 11:20
NEVŞEHİR(MHA) İl kongresine tek liste ile girmesine kesin gözüyle bakılan, Nevşehir tarihine görev süresinin ardından yeniden görevlendirilen ilk il başkanı olma ayrıcalığını da kazanacak olan Başkan Yanar, Partisinin merkez ilçe, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte yeni üye kazandırmanın da çabasını veriyor.