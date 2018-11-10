Atletizm Sporcularımızdan Şampiyonluk

Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Türkiye Şampiyonasında Atletizm Sporcularımız;

Küçük Erkekler 2000 m de Türkiye Şampiyonu

Küçük Kızlar 1500 m de Türkiye 3.sü

Genç Erkeklerde ise Ömer Şen 4000 m de Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Atletizm Antrenörü Resul Köstekçi; sporcularıma ,antrenör arkadaşlarıma ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Ünlüer’e teşekkür ederim dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer; ilimize şampiyonlukla dönecek olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.