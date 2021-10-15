Atletizm Şampiyonu H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu

Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan okullararasi atletizm müsabakalarında H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu kız atletizm takımı Nevsehir il 1.si olmuştur.

Aynı müsabakalarda erkek atletizm takimi ise il 3.sü olmuştur.



Yine H.Lütfi Pamukçu öğrencileri:





100 metre kizlarda il şampiyonluğu,400 metre kizlarda il 1.liği,200 metre erkeklerde il 2.liği,800 metre erkeklerde il 3.lüğü dereceleriyle madalyalarını alarakbüyük bir basari elde etmişlerdir.Atletizm takımımızı çalıştıran Beden eğitim öğretmenimiz Safiye YAYVAN'ı, özveriyle çalışan öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.Bu başarılarda her daim sporu ve sporculari destekleyen H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu Müdürü Harun ÖCAL’a katkılarından ötürü teşekkür ederiz.... .. BAŞARININ ADRESİ H. LÜTFİ PAMUKÇU ORTAOKULU...