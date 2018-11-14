Atletizm Küçükler - Yıldızlar - Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Faaliyet takviminde yer alan Atletizm Küçükler - Yıldızlar – Gençler müsabakaları Kamp Eğitim Merkezi yanı kros parkurunda düzenlendi.
Müsabaka Sonuçları;
KÜÇÜKLER
KIZLAR
Buse SONER
Nisanur GÜZEL
Zehra ALDATMAZ
KIZLAR (TAKIM)
Kaymaklı Atatürk Ortaokulu
Damat İbrahim Paşa Ortaokulu
Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
ERKEKLER
İbrahim GÖKGÖZ
Hanifi Mert ODACI
Arda ÇEKİÇ
ERKEKLER (TAKIM)
Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu
Kaymaklı Atatürk Ortaokulu
Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
YILDIZLAR
KIZLAR
Şevval YILMAZ
Şeyma TOPRAK
Büşra ÇITAK
KIZLAR (TAKIM)
Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Kaymaklı Atatürk Ortaokulu
Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu
ERKEKLER
Cemil YÜCEL
Alp TAPAN
Doğkan YOLALAN
ERKEKLER (TAKIM)
Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu
Gazi Osman Paşa Ortaokulu
GENÇLER
KIZLAR
Hatice KABATAŞ
Zeynep ŞEN
Melike CEYLAN
KIZLAR (TAKIM)
Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi
Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi
Avanos Anadolu Lisesi
ERKEKLER
Emirhan ALTIPARMAK
Alican OĞUZ
Melike ÇOPUR
ERKEKLER (TAKIM)
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi
Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi