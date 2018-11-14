Atletizm Küçükler - Yıldızlar - Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Yılı Okul Sporları müsabakaları bugün itibari ile başladı.

Atletizm Küçükler - Yıldızlar - Gençler Müsabakaları Tamamlandı
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Okul Sporları Faaliyet takviminde yer alan Atletizm Küçükler - Yıldızlar – Gençler müsabakaları Kamp Eğitim Merkezi yanı kros parkurunda düzenlendi.

Müsabaka Sonuçları;

KÜÇÜKLER

KIZLAR

Buse SONER

Nisanur GÜZEL

Zehra ALDATMAZ

KIZLAR (TAKIM)

Kaymaklı Atatürk Ortaokulu

Damat İbrahim Paşa Ortaokulu

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

ERKEKLER

İbrahim GÖKGÖZ

Hanifi Mert ODACI

Arda ÇEKİÇ

ERKEKLER (TAKIM)

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu

Kaymaklı Atatürk Ortaokulu

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

YILDIZLAR

KIZLAR

Şevval YILMAZ

Şeyma TOPRAK

Büşra ÇITAK

KIZLAR (TAKIM)

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Kaymaklı Atatürk Ortaokulu

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu

ERKEKLER

Cemil YÜCEL

Alp TAPAN

Doğkan YOLALAN

ERKEKLER (TAKIM)

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu

Gazi Osman Paşa Ortaokulu

GENÇLER

KIZLAR

Hatice KABATAŞ

Zeynep ŞEN

Melike CEYLAN

KIZLAR (TAKIM)

Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi

Avanos Anadolu Lisesi

ERKEKLER

Emirhan ALTIPARMAK

Alican OĞUZ

Melike ÇOPUR

ERKEKLER (TAKIM)

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi

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