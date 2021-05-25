Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finaline Nevşehir Belediyesi 15 Sporcu İle Katılacak

Atletizm sporuna genç yetenekler kazandırmak ve gelecek yılların milli sporcularını yetiştirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi’nin Türkiye Finali 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Gaziantep’te koşulacak.

Bölge finallerini takım ve ferdi olarak geçmeyi başaran 66 ilden 330 sporcun katılacağı finallerde Nevşehir Belediyesi 15 sporcu ile Nevşehir’i temsil edecek.

Finallere Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Atletizm Takımı sporcuları alacakları derecelerle milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

2000 metre yarışında Zehra Aldatmaz ve 3 yıldır Türkiye şampiyonu olan Duran Sütveren’den ferdi kategoride madalya bekleyen kırmızı beyazlı ekip Yıldız Erkekler kategorisinde de takım halinde favori olarak gösteriliyor.

Sporcularımız burada gerek takım halinde gerekse de ferdi kategoride elde edecekleri derecelerle milli takım kadrosuna girmeyi hedefliyor.