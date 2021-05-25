Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finaline Nevşehir Belediyesi 15 Sporcu İle Katılacak
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finalleri’ne Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 3 takım ve 15 sporcu ile katılacak.
Atletizm sporuna genç yetenekler kazandırmak ve gelecek yılların milli sporcularını yetiştirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi’nin Türkiye Finali 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Gaziantep’te koşulacak.
Bölge finallerini takım ve ferdi olarak geçmeyi başaran 66 ilden 330 sporcun katılacağı finallerde Nevşehir Belediyesi 15 sporcu ile Nevşehir’i temsil edecek.
Finallere Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Atletizm Takımı sporcuları alacakları derecelerle milli takıma seçilmeyi hedefliyor.
Sporcularımız burada gerek takım halinde gerekse de ferdi kategoride elde edecekleri derecelerle milli takım kadrosuna girmeyi hedefliyor.