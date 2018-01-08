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Atıl binadan kurtulacak

Nevşehir Ziraat Odası 2018 yılı baharında yeni hizmet binasına kavuşacak.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:13
Atıl binadan kurtulacak
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Nevşehir Ziraat Odası ile Nevşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşma gereğince odanın Alacaşar mevkiinde geçtiğimiz yıl inşa edilen yeni deposunun bulunduğu alana hizmet binası inşa edilecek.

3 katlı ve son derece bir binaya kavuşacak olan Nevşehir Ziraat Odasının böylece yıllardır çözüme kavuşturmayı planladığı hizmet binası sorununu da çözmüş olacağına dikkat çeken Oda Başkanı Salih Çelikbaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e konuyla ilgili kendilerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Çelikbaş, “Uzun süredir odamıza yeni ve modern bir bina kazandırılması odamızın öncelikleri arasındaydı. Bu konuda Nevşehir belediyemiz ile yaptığımız istişareler sonucunda Alacaşar yolu güzergahında geçtiğimiz yıl yaptırdığımız yeni depomuzun bulunduğu alana 3 katlı bir hizmet binasının yapılmasına karar verdik. Mevcut binamız zaten kentsel dönüşüme giriyordu. Bu binamızın bulunduğu alanı Nevşehir Belediyesine verip yeni binamızı belediyemiz inşa edecek. Hafta başında ihale edilecek olan yeni binamızın en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyoruz. Bu konuda odamıza yakın ilgi ve duyarlılık gösteren Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ünver’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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