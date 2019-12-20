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Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 100. Yılı kutlanacak
Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100. Yıldönümü Hacıbektaş ilçesinde kutlanacak.
Nevşehir 20.12.2019, 10:15
NEVŞEHİR(MHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve HAYAD derneğinin de destekleriyle Hacıbektaş Belediyesinin organizasyonunda yapılacak etkinlikler Hacı Bektaş Kültür Merkezindeki programla başlayacak.
22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek programda Hacı Bektaş Veli Dergahı önünde, Kültür Merkezi salonunda ve Atatürk Evinde üç ayrı resim sergisi açılacak.
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