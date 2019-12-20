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Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 100. Yılı kutlanacak

Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100. Yıldönümü Hacıbektaş ilçesinde kutlanacak.

Nevşehir 20.12.2019, 10:15
Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 100. Yılı kutlanacak
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NEVŞEHİR(MHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve HAYAD derneğinin de destekleriyle Hacıbektaş Belediyesinin organizasyonunda yapılacak etkinlikler Hacı Bektaş Kültür Merkezindeki programla başlayacak.

Kültür ve Turizm bakanlığı Hacıbektaş Semah ekibinin gösterisi ile başlayacak programda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Caz orkestrası da mini bir konser sunacak. Kuvayi Milliye destanı isimli müzikol tiyatro gösteriminin ardından Anadolu aydınlanması ve Atatürk devrimlerinin düşünsel kökleri isimli bir de panel düzenlenecek.

22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek programda Hacı Bektaş Veli Dergahı önünde, Kültür Merkezi salonunda ve Atatürk Evinde üç ayrı resim sergisi açılacak.

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