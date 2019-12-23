Atatürk’ün Hacıbektaş İlçesine Gelişinin 100.Yıl Dönümü Etkinliklerle Kutlandı

Kutlamalar, Hacıbektaş Belediyesi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı ve Lise öğrencisi tarafından Vali İlhami Aktaş’a Türk Bayrağı takdim edildi.

Buradaki programın ardından Vali Aktaş ve katılımcılar, Atatürk’ün bir gece konakladığı “Atatürk Evi”ni ziyaret etti.

Daha sonra Hacıbektaş Veli Kültür Merkezinde devam eden programda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kültür Bakanlığı Semah Ekibinin Semah gösterileri ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, devamında şiirler ve marşlar okundu.

Vali İlhami Aktaş, programın hazırlanıp, sunulmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Buradaki programın akabinde Vali Aktaş, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Sergi Salonunda sergilenen Karma Resim Sergisi’ni ve Hacı Bektaş Veli Dergâhı önünde sergilenen, “Sanat Çadırı Performansı” konulu Karma Resim Sergisi’ni ziyaret ederek, sergiler hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın katıldığı etkinliğe; TBMM İdare Amiri CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlçe daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programların akabinde Hacıbektaş Belediyesini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, ilçe hakkında Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’tan bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Altıok ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100.yıl dönümü etkinliklerine katılımlarından ve belediye ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Vali İlhami Aktaş’ın Belediye ziyaretlerine; TBMM İdare Amiri CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın katıldı.