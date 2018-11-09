'Atatürk’ün Çizdiği Hedeflere Ulaşıyoruz'

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Seçen mesajında, tarihte hiçbir ülkenin hükümranlığı altında kalmayı kabul etmeyen Türk Milleti’nin, içinde bulunduğu olumsuz şartlardan,yine büyük Türk milletin iradesi ile kurtuluşuna vesile olan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca, ülke insanının her alanda gelişmesi için büyük mücadeleler verdiğini belirtti.

20. yüzyılın başlarında vatan topraklarını paylaşmaya karar vermiş işgal kuvvetlerine karşı, yüce Türk Milleti ile aynı inanç içerisinde hareket ederek kıvrak zekası,kararlılığı ve dinamik gücü ile yenilmez Türk gücünü tüm dünyaya ilan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından harap ve virane hale gelmiş ülkeyi, bir baştan bir uca kalkındırmak için ciddi çaba harcadığını vurgulayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi: “ Ülke insanlarını eğitimden sağlığa,sosyal yaşam düzeyinin geliştirilmesinden teknolojik alandaki gelişmelere kadar bir çok alanda uygar milletler seviyesine yükseltebilmek için özverili bir çalışma ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk, gençlere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda müreffeh dünya milletlerinin seviyesini bile geçeceği inancını hiçbir zaman yitirmemiştir. Öyle inanıyorum ki, özellikle ülkemizde son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen büyük kalkınma hamleleri ile Atatürk’ün hedeflediği çizgiye ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bugün yaşadığımız ülke, bir çok yönden tüm dünya insanları tarafından gıpta uyandırmakta ve örnek bir ülke olarak gösterilmektedir.Bu ülkede yaşayan herkes,gelinen bu noktanın daha da ileri düzeyine ulaşmak için de devleti ile bütünleşerek kararlı bir çaba içerisine girmektedir. Önümüzdeki yıllar içerisinde , Atatürk’ün gösterdiği bu hedef aşılacak ve Türkiye, bir çok alanda dünyanın en gelişmiş birkaç ülkesinden biri haline gelecektir.Bu düşünceler bir hayal değil, gerçeğin ta kendisidir.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. yıldönümünde yeniden anıyor,bu vesile ile değerli halkımıza selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”