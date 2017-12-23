Atatürk'ün Hacıbektaş İlçesine Gelişinin 98.Yıl Dönümü Kutlandı

Kutlamalar Hacıbektaş Belediyesi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Etkinliğe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Katıldığı Programda Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hacıbektaş kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Hacıbektaş İlçesi daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşti programda belediye önündeki Atatürk Anıtına Çelenk konması saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk’ün bir geceliğine Konakladığı Atatürk Evi ziyaret edildi.

Daha sonra Hacıbektaş Veli Kültür Merkezinde düzenlenen programa geçildi.

Açılış konuşmalarında; Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin önemi ve Hacıbektaş’ın Cumhuriyetin kurulmasındaki faktörler anlatıldı.

Etkinliğin devamında, Kültür Bakanlığı semah ekibinin gösterileri ve Hacıbektaş Lisesi Öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryom gösterisinde Atatürk’ün Sevdiği oyunlar, şarkılar ve oyunlar büyük beğeni topladı.

Vali İlhami Aktaş programın hazırlanıp sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.