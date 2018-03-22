Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri, Ünver’i Ziyaret Etti

Atatürk Ortaokulu’nda oluşturulan Özel Eğitim Sınıfında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Okul Müdürü Murat Özen başkanlığında Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hidayet Ünal ile Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Bahtişen Taşçeker ve Meliha Solmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler asker selamı vererek sundukları küçük bir gösteri Belediye Başkanı Ünver’i duygulandırdı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Ünver, her zaman karşılıksız ve saf duygularla seven Özel İnsanların hizmetinde bulunmayı, onlarla hemhal olmayı temel bir çalışma prensibi olarak ele aldığını dile getirdi. Ünver ‘ Onların sorunlarıyla ilgilenmek, onlarla konuşmak, onların yürekten gelen sevgilerini hissedebilmek beni çok ama çok mutlu ediyor. Zaten onların varlıkları bizim bereketimizdir. Tüm Özel İnsanlarımızı aynı eşit duygular içerisinde seviyor, daha rahat bir ortamda yaşamaları için elimizden tüm imkanlarımızla onların yanlarında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.” Dedi.

Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, daha sonra yaptıkları bir tabloyu Belediye Başkanı Hasan Ünver’e takdim ettiler.