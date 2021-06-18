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Atatürk Bulvarındaki refüjlere yeni düzenlenme yapılıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarı’nda bulunan refüjlerde düzenleme çalışması başlatıldı. Yaya kaldırımları haricinde insanların refüjlerden karşıdan karşıya geçmelerinin önüne geçileceği düzenleme ile birlikte dikilecek uzun ömürlü bitkilerle yıllık bakım maliyeti de azalacak.
Nevşehir 18.06.2021, 10:15 18.06.2021, 23:53
Nevşehir Belediyesi tarafından Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarı’nda bulunan refüjlerde düzenleme çalışması başlatıldı. Yaya kaldırımları haricinde insanların refüjlerden karşıdan karşıya geçmelerinin önüne geçileceği düzenleme ile birlikte dikilecek uzun ömürlü bitkilerle yıllık bakım maliyeti de azalacak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bulvardaki çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak.