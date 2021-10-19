ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİ KAÇIRILMAYACAK FIRSATLARLA BAŞLADI!

ATASAY Özaltın Mağazasında 12. Geleneksel ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİ 18 / 23 Ekim tarihleri arasında tektaş yüzük , kolye , küpe , bilezik , pırlanta ve elmaslarda şaşırtan indirimlerle sizi bekliyor!

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Birçok üründe maliyetine hatta bazı ürünlerde zararına satışlar ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİNDE

ATASAY Özaltın Mağazasında...

Son gün 23 ekim unutmayın!