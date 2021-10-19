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ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİ KAÇIRILMAYACAK FIRSATLARLA BAŞLADI!

Nevşehir 19.10.2021, 10:13
ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİ KAÇIRILMAYACAK FIRSATLARLA BAŞLADI!

ATASAY Özaltın Mağazasında 12. Geleneksel  ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİ 18 / 23 Ekim tarihleri arasında tektaş yüzük , kolye , küpe , bilezik , pırlanta ve elmaslarda şaşırtan indirimlerle sizi bekliyor!
Yılda bir kez gerçekleşen BÜYÜK İNDİRİMLERİ kaçırmamak için   ATASAY Özaltın Mağazasına mutlaka uğrayın!

Üstelik pırlanta alışverişlerinizde pırlantalı gümüş kolye hediye!

Birçok üründe maliyetine hatta bazı ürünlerde zararına satışlar ATASAY ALTIN ÇADIR GÜNLERİNDE 
ATASAY Özaltın Mağazasında...
Son gün 23 ekim unutmayın!

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