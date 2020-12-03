NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretlerini belediyenin Facebook adresinden canlı olarak yayınlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya gezisi ve canlı yayını süresince onlarca yorum ve paylaşım iletiliyor.

Bunlar arasında ağırlıklı olarak "Başkanım hayırlı olsun Nevşehir'imize" ifadeleri yer alırken, yurdun dört bir yanından selam gönderenlerde, "Başkanım bizim buralara da bekleriz" diyenlerde oldukça fazla.

Ancak o yorumlar içerisinde bazı dikkat çeken yorumlarda yok değil. Örneğin Bursa'dan bir yorum paylaşan vatandaş "Bursa'ya da senin gibi başkan lazım" diyende var, Özkonak kasabasında kendisini görmek isteyende.

Aşkınan koşan yorulmaz imiş ifadelerinin de yer aldığı söz konusu yorumlarla beraber halkın çok büyük bir bölümünün Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sık sık bu tür ziyaret ve incelemeleriyle halkın takdirini kazandığını açıkça ortaya koyuyor.