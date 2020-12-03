Son Dakika
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
Aşkınan koşan yorulmaz imiş
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makamındaki çalışmalardan fırsat buldukça belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceliyor, esnaf ziyaretlerinde de bulunmayı sürdürüyor.
Nevşehir 03.12.2020, 09:22
NEVŞEHİR(MHA) Ziyaretlerini belediyenin Facebook adresinden canlı olarak yayınlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya gezisi ve canlı yayını süresince onlarca yorum ve paylaşım iletiliyor.
Ancak o yorumlar içerisinde bazı dikkat çeken yorumlarda yok değil. Örneğin Bursa'dan bir yorum paylaşan vatandaş "Bursa'ya da senin gibi başkan lazım" diyende var, Özkonak kasabasında kendisini görmek isteyende.
Aşkınan koşan yorulmaz imiş ifadelerinin de yer aldığı söz konusu yorumlarla beraber halkın çok büyük bir bölümünün Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sık sık bu tür ziyaret ve incelemeleriyle halkın takdirini kazandığını açıkça ortaya koyuyor.