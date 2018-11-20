'Aşkına Koşan Yorulmaz'

AK Parti Nevşehir Teşkilatı 31 Mart Mahalli idareler seçimleri öncesinde aday adayları mülakat programını tamamladı. Gece geç saatlere kadar süren mülakat sonrası açıklama yapan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar "Aşkınan koşan yorulmaz diyerek 31 Mart Mahalli idareler seçimleri öncesinde aday adayları mülakat programımız dahilinde, aday adaylarımız ile istişarelerde bulunarak programımızı gün itibari ile sonlandırdık. Hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 09:01