ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nevşehirli Özgür Özdemir etkin çalışmalar yürütüyor

Sırasıyla İstanbul, Kayseri, Malatya ve Ankara’da ortaya koyduğu etkin çalışma yöntemleri ve Devletin verdiği yetkiyle üst düzey görevlerde bulunan Nevşehirli bürokrat Doç. Dr. Özgür Özdemir, temsil ettiği her kurumda üstün başarılara imza atmayı başardı. Bilgi ve deneyimi ile temsil ettiği kurumların kar gücünü ve marka değerlerini artırmayı başaran Özdemir, Nevşehirli bir bürokrat olarak Ankara ASKİ’de etkin çalışmalar yürütüyor.

1973 yılında Nevşehir'de doğan Doç. Dr. Özgür Özdemir, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri Fevzi Çakmak Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimini 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde; Yüksek Lisansını 1999’da, doktorasını 2007’de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı'nda tamamlayan Dr. Özdemir, 2017 yılında Doçent oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü’nde 1996 –1998 yılları arasında Çevre Mühendisi olarak çalıştı. (Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN. İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel EROĞLU). 1998 – 1999 yıllarında Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Eylül 1999 yılında görev yapmaya başladığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü’nde mühendis (1999 -2003), Atıksu Arıtma ve Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü (2003-2004), Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (2004-2008), Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (2004-2014) görevlerini 2014 yılı Haziran ayına kadar sürdürdü. (Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ. KASKİ Genel Müdürü Hidayet ATASOY (1999-2002), Ender BATUKAN, (2002-2014)). 24 Haziran 2014-30 Mayıs 2018 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı. (Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR). Malatya’da Kurumsal yapıyı oluşturdu, 2071 Yılı Su Master Planını hazırlattı, Su Kayıp Kaçakları ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 2011-2014 yılları arasında ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 2017-2018 Eğitim döneminde uygulamalı dersler veren Özdemir, kamu üniversite işbirliği ile 8 projede araştırmacı olarak görev aldı. Çeşitli dergilerde su ve atıksu alanında 13 tanesi uluslararası SCİ dergilerde olmak üzere 70 adet ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi yayınlanan Nevşehirli Doç. Dr. Özgür Özdemir, TSE 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 18001 OHSAS yönetim sistemlerinde uzman tetkikçi olarak görev aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI ile birlikte çalışan Özdemir, ASKİ Genel Müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Özdemir, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce biliyor.

Haber: Mehmet Tolga Karaca

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 14:31