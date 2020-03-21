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Asker Uğurlama Törenlerine Coronavirüs Tedbiri

Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı, 21.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Karar gereğince İlimizde yapılması muhtemel asker uğurlama törenleri durdurulmuştur.

Nevşehir 21.03.2020, 18:29
Asker Uğurlama Törenlerine Coronavirüs Tedbiri
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Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kararı gereğince alınan tedbirlere ilave olarak; Askere alma süreci kapsamında askere gidecek olan gençlerimiz için toplu olarak askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden bu tür faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin İlimizde asker uğurlama törenleri durdurulmuştur.

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