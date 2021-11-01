“Aşk Bu Mu?” Adlı Tiyatro Oyunu Nevşehir’de Sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Geceleri yeniden başlıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Onur Sermik’in yazıp, Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel’in oynadığı “Aşk Bu Mu?” adlı tiyatro oyunu, 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro severler oyun için biletlerini 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.

12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Oyunda; kadın erkek ilişkilerinde evlilik öncesi ve evlilik sonrasında yaşanan değişimler ve son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle ortaya çıkan olayların farklı bakış açısı ile ele alınıyor.