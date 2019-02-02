Aşırı hız zincirleme kaza getirdi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydana köprülü kavşağında 3 araç birbirine girdi. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen Osman G. yönetimindeki 50 FR 770 plakalı araç, önce Yaşar A. yönetimindeki 34 RP 9826 plakalı otomobile ardından ise Kadir B. yönetimindeki 50 AE 808 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüjde bulunan aydınlatma lambasına çarparak durabildi. Kaza yapan araç sürücülerine ilk müdahaleyi yoldan gelen diğer araç sürücüleri yaparken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 50 FR 770 plakalı araç sürücüsü Osman G. ve Ahmet Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında alt geçitte bulunan aydınlatma lambası ve elektrik direklerinde MEDAŞ ekipleri çalışma yaparken, trafiğe kapanan yol karayolları ekipleri ve Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin araçlarını park ederek kazayı incelemesi ise dikkatlerden kaçmadı.