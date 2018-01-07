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Aşıklar tepesinde sürpriz evlilik teklifi

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan Aşıklar tepesinde genç aşık sevdiği kıza sürpriz evlilik teklifi yaptı.

07 Ocak 2018 Pazar 12:03
Aşıklar tepesinde sürpriz evlilik teklifi
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NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir’de yaşayan 24 yaşındaki Ümit Selçuk Önemli, Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Aşıklar tepesinde kız arkadaşı Şükriye Kınacı’ye evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarından destek olan Ümit Selçuk Önemli, kız arkadaşı Şükriye Kınacı ile Aşıklar tepesine çıktı.

Burada erkek arkadaşı ile Kapadokya’nın eşsiz güzelliğini izlemeye başlayan Şükriye Kınacı, etrafında bir anda volkanların yanmasıyla kısa bir şaşkınlık yaşadı. Erkek arkadaşı Ümit Selçuk Önemli’nin daha sonra vermiş olduğu kutuyu açan genç kız içerisinde çıkan yüzüğü görünce mutluluğu iki kat arttı. Erkek arkadaşının dik çökerek evlenme teklifi ettiği genç kız daha sonra ise evlenme teklifine "evet" yanıtını verdi.


Erkek arkadaşı tarafından evlilik teklifi alan Şükriye Kınacı, “Böyle bir evlenme teklifi beklemiyordum. Bayağı bekletti ama beni oyaladı. Ama sonunda beklememe değdi. Çok mutluyum” dedi. Sevdiği kıza evlenme teklifinde bulunan Ümit Selçuk Önemli ise “Uzun zamandır böyle bir evlenme teklifi yapmayı düşünüyordum. Çok da güzel oldu. Beklediğim cevabı aldım” diye konuştu. 

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