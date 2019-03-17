Asfaltlı Yollara Konfor Tabakası Kaplanmasına Başlandı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyir ettiği Nevşehir’de, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl içerisinde asfaltlama çalışmaların yapıldığı tüm ana yollar başta olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının son halkası konumundaki asfalt konfor tabakasının kaplanması çalışmalarını başlattı.

Bu çerçevede ilk olarak Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak ve Erenler Caddesinde başlatılan asfalt konfor tabakasının kaplanması çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, devam eden çalışmalara ilişkin olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

İlk etap asfaltlama çalışmaları geçen yıl gerçekleştirilen merkezlerdeki asfaltlı yolların konfor tabakası ile kaplanmasına yönelik çalışmalara, önümüzdeki günlerde Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam edilecek.