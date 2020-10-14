Asfalt Serilen Yollarda Trafik Güvenliği İçin Çizgi Çalışması

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Osmanlı Caddesi, Nar Caddesi, Nar Yolu Sokak ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde tamamlanan altyapı ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.

Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.