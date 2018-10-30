Asenalar bayrak dağıttı

Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı Asena Birimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çarşı merkezinde bayrak dağıtıp, geleceğin teminatı olan çocuklar ile bire bir ilgilendi.

Büyük beğeni toplayan bu etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan Asenalar, daha sonra minikler ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı Asena Birim Başkanı Derya Tunç, tüm Nevşehir halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, bu cennet vatanı bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu uğurda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun” açıklamasında bulundu.