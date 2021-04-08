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ASBİD Başkanı Dinler, KGK Başkanı Karaca’yı ziyaret etti
Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca’yı ziyaret etti.
Nevşehir 08.04.2021, 15:35 08.04.2021, 15:42
Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca’yı ziyaret etti.
KGK İl Başkanı Tolga Karaca’da ziyaretlerinden dolayı ASBİD Başkanı Mehmet Dinler’e teşekkür ederken ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.