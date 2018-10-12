'Artık konaklama tesislerinin yıldızlarına bakmıyorlar'

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya'da yatak sayısının 20 bine yaklaştığını söyleyen Başkan Mustafa Durmaz, büyük gruplar halinde gelen turistlerin, yıldızlı otellerde kaldıklarını, küçük gruplar halinde gelenlerin ise tercihlerini genellikle mağara ev, mağara pansiyon ve otellerden yana kullandıklarını kaydederek, "Mağara tipi otel ve pansiyonlara yerli turistlerden ziyade yabancılar yoğun ilgi gösteriyor. Yabancı ilgisinin giderek artması, turizmcileri son zamanlarda bu tür konaklama tesisi yatırımlarına yönlendirdi. Göreme' de, Ürgüp'te, Uçhisar ve Ortahisar' da kimileri peribacalarını pansiyon yapar. Kimileri geçmişte erzak deposu, samanlık ya da ahır olarak kullanılmış kayadan oyma mağara evleri birleştirerek butik otele dönüştürdü. Turistler bu mekanları otantik ve heyecan verici buluyor. Günlük konaklama ücreti 100 ile 500 dolar arasında değişen mağara otel ve pansiyonlarda, genelde maddi durumu iyi olan turistler kalıyor. Bu gruptaki turistler mağara tipi butik otel ve pansiyonların yanı sıra, Göreme' de Ürgüp'te, Uçhisar ve Avanos'ta, restore edilerek otel ve pansiyona dönüştürülen, kemerli eski evlere de büyük ilgi gösteriyor" dedi.