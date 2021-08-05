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Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Robo, Savran’ı ziyaret etti
Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Nevşehir 05.08.2021, 15:26 06.08.2021, 10:01
Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Büyükelçi Robo ise ev sahipliğinden dolayı Savran’a teşekkür ederek Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.