Arkadaşının cep telefonun çalan şahıs tutuklandı

Nevşehir’e arkadaşının cep telefonun çalan ve daha sonra sosyal paylaşım sayfasından arkadaşının tehdit eden şahıs tutuklandı.

Arkadaşının cep telefonun çalan şahıs tutuklandı
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Nevşehir’e arkadaşının cep telefonun çalan ve daha sonra sosyal paylaşım sayfasından arkadaşının tehdit eden şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kişi montunun cebinde bulunan cep telefonunu arkadaşının çaldığını daha sonra kendisini aynı kişinin sosyal paylaşım sayfasından tehdit ettiğini belirterek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri daha sonra yaptığı araştırmada E.A.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise E.A.C. sevk edildiği adli makamlarca ‘Güveni kötüye kullanmak’ suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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