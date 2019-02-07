Arı ve Yanar’dan Eğitim-Bir-Sen’e istişare ziyareti

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığı yeni başkan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, beraberinde il başkanı M. Rauf Yanar ile bu kez istişare ziyaretinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Kadın kolları başkanı ve çok sayıda sendika üyesinin de katıldığı ziyarette AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Arı ve İl Başkanı Yanar eğitimcilere yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verip, sorunlarını dinlediler.