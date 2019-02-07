Arı ve Yanar Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Seçim çalışmalarını gün boyu sürdüren AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, kendilerini çiğ köfte yemeğe davet eden ailenin teklifini geri çevirmeyerek evlerinde ziyaret ettiler.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, 31 Mart seçimleri kapsamında Sümer mahallesinde bir ailenin evlerine misafir oldu. Ev hanesi ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Yanar ve Arı, vatandaşlara yerel çeçimlerin önemini anlattı.

Çiğ köfte ikramının da yapıldığı yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının ardından çiğ köfteler herkese yetmeyince kolları sıvayan Arı ve Yanar birlikte çiğ köfte yoğurdular.

SEVGİ VE SAYGI ÜRETENLER TARİH YAZAR

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Şehri yönetenler ile şehrin gerçek sahibi hemşehrilerimizin gönüllerinin birbirine yaklaşmasının önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Gönüller birbirine yaklaşırsa işte o zaman birlikte maşallah diyeceğimiz işler yaparız. Bizde memleketimize ve sizlere güzel hizmet yapabilmek adına çıktığımız bu kutsal yolda 'Gönül Belediyecileği' için talip olduk. Üç günlük dünya. Dün geçti gitti, yarına çıkacak mıyız Allah bilir. Önemli olan bugün. Bugünü iyi geçirmemiz lazım. Üç günlük dünyada birbirimizi kırmanın hiç anlamı yok. Birbirimize küsüp darılıp gitmenin de hiçbir anlam yok. Birbirimizle kucaklaşmaktan daha güzel ne olabilir ki bu fani dünyada. Zaten birbirine sarılabilenler, birbirine dayanabilenler, bir birileri arasında sevgi, saygı üretenler tarih yazarlar. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Sevginin olmadığı yerde asla saygı olmaz. Sevgi ve saygının olmadığı yere başarı gelmez. İnsanlar birbirlerinin yokluklarını hissetmezler. Yeterki gönüller bir olsun. İşte bu yüzden biz sizlerle varız ve hep birlikte büyük bir aileyiz." dedi.

Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar; "‪Hemşerilerimizin davetleri üzerine evlerine misafir olurken aynı zamanda sıcak çayları ve şehrimiz için yaptığımız güzel muhabbetlerle bir olmaya beraber olmaya Sevdamız Nevşehir İçin girmedik gönül, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz..." dedi.

Gittiği her yerde vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini ifade eden AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, “Vatandaşlarımızın bu ilgisini boşa çıkarmayacağız, gönüllere girmeye devam edeceğiz” diyerek halkın yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini ifade etti.